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20:10, 18 августа 2023Путешествия

Туристка пожаловалась на отель Греции из-за крысиного помета и рвоты в бассейне

Daily Mail: британка возмутилась из-за рвоты в бассейне люксового отеля в Греции

Фото: Jason Blackeye / Unsplash

Британская туристка оказалась в числе 35 отдыхающих, которые серьезно отравились в пятизвездочном отеле на популярном курорте Греции. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Даниэль Фолкнер (Danielle Faulkner) рассказала, что приехала отдыхать в люксовый спа-центр Apollonian Asterias на острове Кефалония вместе с дочерями, 15-летней Амели и 17-летней Изабель. На второй день поездки Даниэль и Амели отравились, женщина даже теряла сознание. Еще через три дня тошнота и диарея начались у второй дочери британки.

Фолкнер пожаловалась, что видела крысиный помет на шезлонгах и рвоту в бассейне отеля. Кроме того, персонал не убирал столы в ресторане и оставлял мешки с мусором в коридорах. «Отпуск быстро превратился из путешествия мечты в катастрофу. Еще более тревожно то, что мы были не единственные», — возмутилась британка.

По данным издания, в греческом отеле заболели 35 отдыхающих. Администрация курорта обвинила в массовом отравлении самих постояльцев, которые занесли инфекцию в отель и отказывались изолироваться. Вместе с другими пострадавшими Фолкнер обратилась к профильным юристам, чтобы расследовать инцидент и защитить свои права.

Ранее пара пожилых британцев пожаловалась на кишащий гусеницами номер на пятизвездочном курорте в Испании. Отдыхающих отказались переселить в другую комнату, хотя нашествие насекомых продолжалось несколько дней.

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    Мария Борисова
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