Росгвардейцы обезвредили обломки американской ракеты в ДНР

Росгвардия обезвредила обломки американской ракеты, ударившей по кварталу в ДНР

Росгвардейцы обезвредили обломки американской ракеты в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, бойцы выехали в город Тереза, в который Вооруженные силы Украины (ВСУ) запустили ракету. При обстреле ракета ударила в хозяйственную постройку в нескольких метрах от жилого дома.

Росгвардейцы нашли на участке детали, которые имеют маркировку о производстве в США, извлекли и вывезли на полигон для уничтожения. Работа сотрудников попала на видео.

Ранее стало известно, что в Луганской народной республике (ЛНР) росгвардейцы изъяли оружие и боеприпасы.