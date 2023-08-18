Между Зеленским и ВСУ заметили разлад

Политолог Журавлев заявил о разладе между Зеленским и ВСУ

Между президентом Украины Владимиром Зеленским и Вооруженными силами страны (ВСУ) произошел разлад, заявил в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог Дмитрий Журавлев. По его мнению, это случилось из-за военных неудач Киева: стороны хотят переложить ответственность за ошибки друг на друга, что делает возможным военный переворот.

«Раскол в Киеве начался не сегодня, еще полгода назад главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ругался с президентом. Но новые неудачи привели к тому, что нужно искать виноватых, и каждый хочет обвинить другого, — считает Журавлев. — Американская инициатива со скорым подписанием перемирия тоже раздражает военных, они не понимают, что будет дальше. Так что раскол просто актуализировался».

На фоне противоречий во власти, по мнению политолога, встает и вопрос о возможности военного переворота на Украине. Это, как считает Журавлев, будет зависеть от позиции США, которые на данный момент хотят переключиться с Украины на Тайвань.

«Сейчас им нужно освободить руки для Тайваня: скоро там пройдут выборы, и, если выберут прокитайского лидера, то Штаты потеряют регион. Именно по этой причине им срочно нужен договор между Россией и Украиной, нужно, чтобы все закончилось в ближайшее время», — объяснил политолог.

Впрочем, если ситуация по какой-то причине изменится, военный переворот, как считает Журавлев, возможен. В таком случае все ошибки и неудачи будут списаны на бывшего руководителя страны.

Ранее сообщалось, что на Украине назревает конфликт между военными и офисом президента страны Владимира Зеленского из-за неудач Киева на линии фронта. В команде президента считают необходимым остановиться и начать подготовку к обороне, в ВСУ — продолжать контрнаступление.