Захарова назвала заказом англосаксов гонения Киева на УПЦ

Захарова: изгнание УПЦ из Киево-Печерской лавры является заказом англосаксов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заказом англосаксов изгнание киевскими властями Украинской православной церкви (УПЦ) из Киево-Печерской лавры. Об этом говорится в опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства комментарии.

«Изгоняя каноническую церковь из ее обители, киевский режим выполняет заказ англосаксов на уничтожение православной культуры», — заявила она.

Захарова также отметила неслучайность того, что представители Запада продолжают цинично избегать осуждения действий украинских властей. По ее словам, международное сообщество и профильные организации «позорно молчат».

Ранее суд удовлетворил иск музея-заповедника «Киево-Печерская лавра» к одноименному монастырю УПЦ об устранении препятствий в пользовании имуществом. В результате часть паломников оказалась заблокирована в корпусах обители, а полиция запретила передавать им хлеб.