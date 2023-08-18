В России опровергли сообщения о резком подорожании соды

Минпромторг: «Башкирская содовая компания» не планирует повышать цены

В планы руководства Торгового дома «Башкирская содовая компания» не входит повышение цен на пищевую соду до конца этого года. Предприятие сохраняет прежние объемы производства, рисков дефицита в обозримом будущем не предвидится, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства промышленности и торговли (Минпромторга).

За поставки пищевой соды «Башкирской содовой компании» отвечает Торговый дом (ТД) «Башхим». Предприятие отгружает часть продукции покупателям напрямую с завода, что делает ее дешевле. В пиковые периоды спроса большая часть готовой продукции находится на внешних складах. Это делается с целью упрощения логистики и работы с потребителями.

В настоящее время все потребности потребителей «закрываются на 100 процентов», заключили в пресс-службе ведомства, опровергнув информацию о резком подорожании.

Ранее Telegram-канал Mash со ссылкой на источники сообщал, что цены на пищевую соду в России могут увеличиться на 7-10 процентов к концу сентября 2023 года. Соответствующие изменения в прайс-листы «Башкирская содовая компания» якобы планирует внести после 20 октября.

К этому времени цены на продукцию могут вырасти до 50 рублей за полкилограмма. Как утверждал источник, на планы компании повлияло в том числе увеличение логистических расходов. На фоне активных закупок покупателями некоторые оптовые импортеры из северных регионов России стали опасаться дефицита соды.