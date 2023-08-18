Российские власти предложили решение проблемы дефицита валюты

«Известия»: казначейству могут разрешить проводить операции свопа с юанем

В России предложили решение проблемы дефицита валюты. Как сообщает газета «Известия», Федеральному казначейству могут разрешить проводить операции свопа с юанем. Об этом сказано в проекте постановления правительства, который подготовил Минфин.

Это необходимо для максимизации доходов бюджетов в условиях сложившейся ситуации на финансовом рынке. До этого подобные операции проводились с долларами и евро.

Предполагается, что подобная мера должна повысить юаневую ликвидность для банков, получить дополнительный доход в бюджет, а также облегчить финансовые операции между двумя странами

В недавнем разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Николай Арефьев указывал, что для стабилизации валютных курсов необходимо снизить востребованность доллара внутри страны. В условиях дефицита и высокого спроса на валюту, как считает депутат, логичен рост ее курса. Адекватными мерами, по словам политика, была бы либо стабилизация внутриполитической обстановки, либо существенные ограничения на предоставление валютных средств уезжающим.