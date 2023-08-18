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14:00, 18 августа 2023Интернет и СМИ

На улицах городов России появятся загадочные инсталляции

Жителей 10 городов России ждут интерактивные инсталляции от VK в честь Дня флага

Фото: Владимир Кондратов / Коммерсантъ

На улицах десяти городов России появятся загадочные кубы — жителей ждут интерактивные инсталляции от VK в честь Дня флага. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Проект пройдет с 20 по 22 августа в Астрахани, Волгограде, Кемерово, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Омске, Перми, Санкт-Петербурге и Саратове.

Известно, что каждый горожанин сможет с помощью инсталляций поучаствовать в игре «Собери флаг» — выбрать слова, которые у него ассоциируются с цветами российского триколора, — а также создать арт-контент и увидеть динамичные 3D-анимации. Доступ к ним откроется с помощью QR-кодов, расположенных на гранях каждого куба.

В прошлом году VK организовала квест «Флаг моей страны». Участникам предстояло выполнить задания на знание не только истории Дня флага, но и сервисов VK. Ключом к викторине послужили картины, созданные в рамках стрит-арт-проекта, посвященного празднику.

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    Варвара Кошечкина
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