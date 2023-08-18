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20:23, 18 августа 2023Силовые структуры

Лжеврачи выманили у российской пенсионерки 250 тысяч рублей

В Москве лжеврачи выманили у 77-летней пенсионерки 250 тысяч рублей

Фото: Yuri Arcurs / IMAGO / Zoonar.com / Globallookpress.com

В Москве лжеврачи выманили у 77-летней пенсионерки 250 тысяч рублей за «дорогостоящее лечение», которое «спасет» ей жизнь. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре города.

По данным ведомства, пожилой москвичке позвонил человек, который представился врачом и сообщил ей о неизлечимой болезни. Он заявил, что «дорогостоящее лечение» стоимостью 910 тысяч рублей даст женщине шанс на выздоровление. Когда аферист узнал, что таких денег у пенсионерки нет, то сказал, что по квоте будет дешевле — 250 тысяч рублей. Получив согласие женщины, мошенник сообщил, что к ней из медицинского учреждения приедет сотрудник, который привезет таблетки. Ему же нужно будет отдать деньги за дальнейшее лечение в стационаре.

За деньгами приехал ранее судимый 38-летний мужчина. Перед входом в подъезд он надел медицинскую маску и перчатки, а потом поднялся в квартиру пенсионерки, положил таблетки в холодильник, забрал деньги и уехал. Такой заработок аферист нашел в мессенджере. По указанию подельника он купил новый телефон, забрал «таблетки» и отвез их пострадавшей. За это мужчина получил 20 тысяч рублей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Ранее оперативники и следователи УМВД России по Липецку пресекли работу двух организаций, оказывавших псевдомедицинские услуги населению. Клиентами центров были преимущественно пенсионеры, которых приглашали на бесплатную диагностику организма. После манипуляций на фитнес-тренажерах им ставили ложные диагнозы и убеждали в необходимости срочно взять кредит на дорогостоящее «лечение».

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    Варвара Митина
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