Захарова указала на признание Госдепом США капитуляции в заявлении по Украине

Официальный представитель МИД Мария Захарова поздравила США с капитуляцией из-за слов в Государственном департаменте об условиях победы Украины. Об этом сообщила сама Захарова в своем канале в Telegram.

«Хочу поздравить Вашингтон с заявленной Госдепом капитуляцией. Молодцы. Правильно все сказали», — сказано в сообщении.

Заявление было ответом на слова заместителя официального представителя Госдепартамента США Веданта Пателя. Как отметил дипломат, США будут считать победой Украины «полный вывод российских сил из страны».

Ранее журналист Сеймур Херш сообщил о скором завершении конфликта на Украине. «Конец близок, даже если оценки, выдаваемые Байденом людям, будто сошли со страниц комиксов», — написал публицист.