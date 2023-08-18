Знаменитости поженят москвичей на Московском урбанфоруме

Ракова назвала звездных ведущих свадебных церемоний на МУФ в Гостином Дворе

На Московском урбанистическом форуме в Гостином Дворе 23 августа пройдет День любви, во время которого церемонии бракосочетания совместно с ведущими столичных загсов проведут известные артисты. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Столичные молодожены любят красивые даты, поэтому одну из них, 23 августа 2023 года, мы решили сделать Днем любви Московского урбанистического форума в Гостином Дворе. Площадка превратится в дворец бракосочетания, цвета форума поменяются на фирменный стиль загсов Москвы — розовые и бордовые оттенки», — рассказала она.

Свадебное оформление будет также в пяти залах форума, их украсят тематическими декорациями. Церемонии бракосочетания проведут вместе с популярными российскими артистами.

«"Мужем и женой" молодоженов объявят группа Марсель, Юлианна Караулова, ST, Chris Yank, Анна Семенович и Катерина Шпица. А после регистраций артисты поздравят пары исполнением своих главных хитов. Отмечу, что московские пары с большим интересом восприняли возможность пожениться на площадке Московского урбанфорума — около 90 процентов заявлений мы получили буквально за первые пять дней после старта приема» Анастасия Ракова вице-мэр Москвы по вопросам социального развития

Также все бракосочетания будет сопровождать живая музыка в исполнении струнного трио, добавила Ракова. Каждая пара сможет пригласить на свою свадьбу неограниченное количество гостей, для молодоженов подготовят индивидуальный герб семьи, который нейросеть сгенерирует на основе 10 самых важных, по мнению пары, семейных ценностей. Гербы будут отображаться на экранах во время церемонии бракосочетания.

Церемонии будут проходить с 10:00 до 17:00. В зоне регистрации на главной площади форума появится расписание бракосочетаний, а специально для молодоженов и гостей подготовят фирменные браслеты с назначенным временем регистрации.

Кроме того, все желающие смогут станцевать вальс и поучаствовать в танцевальном мастер-классе известного хореографа Евгения Папунаишвили. Вечером на большой сцене зала «Москва» поздравят москвичей, которые прожили в браке 15 лет и более. На концерте выступят Зара, Денис Клявер, Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова. Танцевальный мастер-класс и праздничный концерт доступны всем посетителям форума без регистрации, вход свободный.

Московский урбанистический форум проходит до 10 сентября в Гостином Дворе. Там работает интерактивная экспозиция, посвященная развитию здравоохранения, образования, социальной защиты и других отраслей социальной сферы, отметили организаторы. Здесь будут проходить лекции ведущих врачей, писателей и популяризаторов науки о самореализации и здоровье, а известные артисты проведут бесплатные концерты. Подробная программа — на сайте (https://mosurbanforum.ru/gd) форума.