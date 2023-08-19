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22:37, 19 августа 2023Бывший СССР

На Украине заявили о немедленном поражении самолетов

Командующий Олещук заявил о немедленном поражении самолетов ВСУ при старте

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай Олещук заявил, что украинские самолеты при старте с аэродрома сразу же терпят поражение. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы еще не успеем подняться с аэродрома, а наш самолет будет в зоне поражения. Наши самолеты каждый день обстреливаются. Обстрелы идут как с земли, так и с воздуха», — сказал о немедленном поражении самолетов Олещук в эфире телеканала «Рада».

По его словам, украинские самолеты, идя на удар, «ежеминутно обстреливаются». Во время задания каждый раз по нашему пилоту идет от пяти до девяти самолетов разных типов», — добавил он.

19 августа официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска при участии артиллерии и авиации отразили атаку подразделений 82-й десантно-штурмовой бригады из состава стратегического резерва ВСУ на запорожском направлении.

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