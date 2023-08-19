В Госдуме предрекли Европе хаос из-за акций сожжения Корана

Депутат Госдумы Шхагошев: акции сожжения Корана могут погрузить Европу в хаос

Парламенты мира должны осудить акции сожжения Корана, иначе страны погрузятся в террористический хаос. Такое мнение высказал РИА Новости депутат Госдумы Адальби Шхагошев.

Он призвал Швецию и другие страны Европы последовать примеру Госдумы и выступить с официальными заявлениями, в которых осуждаются подобные действия. Такая позиция может спасти Европу от террористической угрозы, считает политик.

18 августа стало известно, что в Швеции пересмотрят закон об общественном порядке, который разрешает акции с сожжением Корана. Эти заявления политиков последовали после того, как власти разрешили мигранту сжечь священную книгу мусульман напротив иранского посольства.