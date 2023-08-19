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14:25, 19 августа 2023Россия

В Минобороны отчитались об обстановке на двух направлениях

МО России: военные отразили атаки ВСУ на донецком и южнодонецком направлениях

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Российские военные отразили атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком и южнодонецком направлениях. Об обстановке на данных участках фронта отчитались в пресс-службе Министерства обороны.

В ведомстве уточнили, что на донецком направлении подразделениям южной группировки войск вместе с авиацией и артиллерией удалось отразить пять атак штурмовых групп ВСУ. Уточняется, что попытки таких атак были зафиксированы близ населенных пунктов Андреевка, Веселое, Красногоровка и Невельское Донецкой народной республики (ДНР). За последние сутки потери противника на этом направлении составили порядка 400 человек. Помимо прочего, военные уничтожили 14 боевых бронированных машин, два автомобиля и гаубицу Д-20.

Описывая ситуацию на южнодонецком направлении, в Минобороны указали, что подразделения группировки войск «Восток» успешно отразили атаку штурмовой группы ВСУ в районе населенного пункта Урожайное ДНР.

Ранее Минобороны России показало кадры уничтожения боевых машин пехоты ВСУ российскими FPV-дронами.

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