Двоих белорусов поймали при попытке запустить дрон в Литву
В Белоруссии пограничники задержали 2 человек, пытавшихся запустить дрон в Литву
В Белоруссии пограничники пресекли попытку нарушения государственной границы с применением беспилотника. Об этом сообщает пограничный комитет страны в своем Telegram-канале.
Ночью 18 августа задержаны двое граждан Белоруссии в населенном пункте Городище Вороновского района, которые пытались запустить беспилотник через белорусско-литовскую границу. У них изъяты дрон с комплектующими и рации. Ведомство показало оперативное видео.
На кадрах виден беспилотник, рации и сотовые телефоны задержанных.
В отношении них начат административный процесс.
В погранслужбе отметили, что это уже третий инцидент на границе с Литвой в этом году.