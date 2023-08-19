Двоих белорусов поймали при попытке запустить дрон в Литву

В Белоруссии пограничники задержали 2 человек, пытавшихся запустить дрон в Литву

В Белоруссии пограничники пресекли попытку нарушения государственной границы с применением беспилотника. Об этом сообщает пограничный комитет страны в своем Telegram-канале.

Ночью 18 августа задержаны двое граждан Белоруссии в населенном пункте Городище Вороновского района, которые пытались запустить беспилотник через белорусско-литовскую границу. У них изъяты дрон с комплектующими и рации. Ведомство показало оперативное видео.

На кадрах виден беспилотник, рации и сотовые телефоны задержанных.

В отношении них начат административный процесс.

В погранслужбе отметили, что это уже третий инцидент на границе с Литвой в этом году.