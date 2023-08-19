В Мордовии прошел Всероссийский форум финно-угорских народов

Всероссийский форум финно-угорских народов прошел в Саранске

В столице Мордовии Саранске прошел II Всероссийский форум финно-угорских народов. Об этом сообщает издание «Известия Мордовии».

Мероприятие прошло 17 и 18 августа, его участниками стали представители 35 регионов страны. За время работы форума на площадке были представлены около сотни докладов.

Отмечается, что по итогам форума была принята резолюция, которую в дальнейшем представят главам финно-угорских республик и губернаторам российских регионов, на территории которых компактно проживают финно-угорские народы.

«Прозвучало очень много интересных предложений, как можно их решать в современных реалиях. Причем у наших народов есть интересные, живые практики решения вопросов в языковой сфере, культуре», — заявил председатель Общероссийского общественного движения «Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации», член Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, сенатор Петр Тултаев.

Ранее в Светлогорске Калининградской области прошел ежегодный форум национальных культур народов России. На него съехались порядка 300 делегатов из восьми российских регионов.