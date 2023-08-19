Глава СБУ рассказал о разработке и реализации первого теракта на Крымском мосту

Глава СБУ Малюк заявил, что разрабатывал первый теракт на Крымском мосту

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк в беседе с изданием «Новое время» заявил, что лично разрабатывал и реализовывал первый теракт на Крымском мосту, осуществленный 8 октября 2022 года.

По словам Малюка, в разработке операции также принимали участие двое его доверенных сотрудников, имен которых он не назвал. Замысел атаки на Крымский мост вынашивался с весны 2022 года. После рассмотрения нескольких вариантов было решено остановиться на фуре со взрывчаткой.

«Было важно, чтобы закамуфлированная взрывчатка могла проехать из пункта А в пункт В. При этом обязательно пересечь Керченский мост», — рассказал Малюк.

Он также сообщил, что для подрыва использовались металлические цилиндры-сердечники, накачанные смесью гексогена, которые обмотали целлофановой пленкой, чтобы скрыть содержимое груза от сканеров на таможне. Такими рулонами был забит целый контейнер, а их суммарный вес в тротиловом эквиваленте, по словам Малюка, соответствовал 42 российским гиперзвуковым ракетам «Кинжал».