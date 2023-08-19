Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:54, 19 августа 2023Интернет и СМИ

Умерла популярная собака из мемов

Собака по кличке Болци, прославившаяся благодаря мемам, умерла во время операции

Фото: Minh Pham / Unsplash

Собака породы сиба-ину по кличке Болци, прославившаяся благодаря мемам, умерла во время операции. О смерти популярного животного сообщил его хозяин в соцсети Instagram (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По словам владельца, собака ушла из жизни 18 августа. «Пожалуйста, не забывайте о том, сколько радости принес Болци в этот мир. (...) Я верю, что сейчас он свободно бегает на небе и ест много вкусной еды вместе со своими новыми друзьями. Он всегда будет в моем сердце», — написал он.

Как уточнил хозяин, собака умерла во время операции по удалению жидкости из легких. Последние несколько лет Болци тяжело болел.

Болци стал героем мемов в 2020 году. Обычно его изображали в паре с другой собакой из мемов — Кабосу. На картинках, распространяемых в сети, Кабосу был олицетворением силы и стойкости, а Болци — беспомощности и уныния.

Что думаешь? Оцени!
    Олег Давыдов
    Комментарии отключены
    Последние новости

    В Минобороны сообщили о пресечении атаки беспилотника ВСУ

    Делегация ЭКОВАС потребовала освободить президента Нигера

    Умерла популярная собака из мемов

    УЕФА оценил вероятность выступления саудовских клубов в Лиге чемпионов

    Онколог дал рекомендации для ранней диагностики рака

    В Германии назвали три сценария возможных действий Украины

    Швеция пообещала помочь в восстановлении Украины

    Россия взяла под контроль еще пять поселков в Харьковской области за неделю

    Избившего 12-летнего школьника жителя Подмосковья отправили под домашний арест

    В Нигере высказались о выданном Франции разрешении на интервенцию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости