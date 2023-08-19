Умерла популярная собака из мемов

Собака по кличке Болци, прославившаяся благодаря мемам, умерла во время операции

Собака породы сиба-ину по кличке Болци, прославившаяся благодаря мемам, умерла во время операции. О смерти популярного животного сообщил его хозяин в соцсети Instagram (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По словам владельца, собака ушла из жизни 18 августа. «Пожалуйста, не забывайте о том, сколько радости принес Болци в этот мир. (...) Я верю, что сейчас он свободно бегает на небе и ест много вкусной еды вместе со своими новыми друзьями. Он всегда будет в моем сердце», — написал он.

Как уточнил хозяин, собака умерла во время операции по удалению жидкости из легких. Последние несколько лет Болци тяжело болел.

Болци стал героем мемов в 2020 году. Обычно его изображали в паре с другой собакой из мемов — Кабосу. На картинках, распространяемых в сети, Кабосу был олицетворением силы и стойкости, а Болци — беспомощности и уныния.