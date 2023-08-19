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15:01, 19 августа 2023Россия

Минобороны заявило о пресечении атаки дрона ВСУ на Москву и Подмосковье

Минобороны России: пресечена попытка атаки дрона ВСУ на Москву и Подмосковье
СюжетМинобороны:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать с помощью дрона объекты на территории Москвы и Подмосковья. Об этом журналистам заявили в Минобороны России.

В ведомстве назвали атаку террористической. Беспилотник противника был своевременно обнаружен и подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, после чего потерпел крушение в безлюдной местности в районе деревни Путилково городского округа Красногорск.

В Минобороны подчеркнули, что пострадавших и разрушений нет.

18 августа Украина предприняла очередную атаку с помощью дрона на Москву. Как сообщил мэр города Сергей Собянин, беспилотник был уничтожен силами ПВО. Обломки летательного аппарата рухнули в районе «Экспоцентра» на Краснопресненской набережной. В результате произошло обрушение павильона на площади 30 квадратных метров.

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    Сергей Истомин
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