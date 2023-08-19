В Польше рассказали об опасности отношений Варшавы и Киева

Публицист Важеха: отношения Варшавы и Киева угрожают нацбезопасности Польши

Отношения Варшавы и Киева угрожают нацбезопасности Польши. Об этом рассказал публицист Лукаш Важеха в своем Twitter.

«Предвыборный лозунг PiS — "безопасное будущее поляков". Девиз не очень показательный и среднестатистический. Но припомним, что он представлен стороной, которая в случае Украины играла на грани», — отметил он.

Польские власти оценили, что отношения с Киевом в последнее время ухудшились из-за высказывания украинских политиков. Одним из спорных моментов оказался отказ Варшавы открыть свою границу для украинского зерна. При этом Киев считает данное решение популизмом, подчеркнул Важеха.

В Варшаве считают, что Польша уже и так много помогает Украине и имеет право защищать свое сельское хозяйство, не обращай внимания на критику, уточнил публицист.

Ранее сообщалось, что польские власти выразили готовность отправить солдат в зону украинского конфликта для борьбы с Россией. Как указали журналисты, представители правительства все чаще выступают с воинственными лозунгами. Например, премьер-министр Матеуш Моравецкий в честь годовщины Варшавского восстания заявил, что свободолюбивый человек должен быть готов пожертвовать собой ради свободы.