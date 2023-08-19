Пушилин рассказал об интеграции ДНР с Россией

Пушилин: в ДНР заметны положительные изменения благодаря интеграции с Россией

Временно исполняющий обязанности (врио) главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что благодаря российской поддержке уже сегодня можно заметить положительные изменения в различных сферах в регионе. На вопрос о том, как проходит интеграция региона с Россией, он ответил в интервью телеканалу RT.

«Переходный период был обозначен до 2026 года, потому что просто по щелчку пальца интегрироваться полноценно просто не представляется в практической плоскости. Но это не значит, что ничего не происходит, и не видны те изменения, которые могут ощутить люди буквально вот уже сегодня», — заявил Пушилин.

По его словам, благодаря поддержке аграрного сектора в регионе установлен рекорд по сбору урожая — собрано 650 тысяч тонн зерновых. Также врио главы ДНР сообщил, что предприятия на территории республики смогли обновить материально-техническую базу и станочный парк.

«Конечно, это и закон о свободной экономической зоне, который позволяет сейчас инвесторам приходить на территорию Донецкой народной республики, начинать свою деятельность даже с учетом того, что еще боевые действия не закончились», — добавил Пушилин, говоря о положительных изменениях после начала интеграции.

В октябре 2022 года стало известно, что переходный период по интеграции ДНР, а также Луганской народной республики (ЛНР), Херсонской и Запорожской областей в состав России продлится до 2026 года. К этому сроку регионы должны быть интегрированы в правовую, кредитную, экономическую и финансовую системы страны.