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23:09, 19 августа 2023Мир

В США заявили о неспособности F-16 помочь украинским военным в зоне СВО

CNBC: истребители F-16 не станут «серебряной пулей» для ВСУ в зоне СВО
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Reuters

Американские истребители F-16 не станут «серебряной пулей», поскольку на получение максимальной отдачи от этих самолетов украинским военным потребуются годы тренировок, передает телеканал CNBC.

Как уточнили эксперты, контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) не смогло пробиться через стену российской обороны в зоне специальной военной операции (СВО). Они отметили, что несмотря на помощь Запада, танки и артиллерию, украинским военным не удалось добиться значительного прорыва.

По словам журналистов, будущая поставка Киеву F-16 не будет «серебряной пулей». «Просто отправка Украине F-16 в одночасье не способна переломить ситуацию», — подчеркнули они. Специалисты считают: чтобы освоить технику бойцам ВСУ нужны годы тренировок.

Ранее командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер оценил срок подготовки украинских экипажей F-16 в пять лет.

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    Марина Совина
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