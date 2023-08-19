Президент РФ Путин провел совещание в штабе группировки СВО в Ростове-на-Дону

Президент России Владимир Путин провел совещание в штабе группировки специальной военной операции (СВО) в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российского лидера.

Отмечается, что глава государства заслушал доклады начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова, командующих направлений, других высших офицеров группировки.

Ранее Путин подписал указ об обязательном страховании жизни и здоровья добровольцев — участников специальной военной операции. Размер компенсации зависит от степени тяжести полученных травм, которая определяется военно-медицинскими организациями Минобороны.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам российского лидера, такими мерами Москва отреагировала на просьбы республик Донбасса о помощи. Путин ранее сообщал, что в ряды российской армии были привлечены более 150 тысяч контрактников, а вместе с добровольцами эта цифра составляет 156 тысяч человек.