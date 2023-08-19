Украина обстреляла из «Града» российский приграничный регион

Белгородский губернатор Гладков: ВСУ обстреляли из «Града» Новую Таволжанку

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом заявил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, 18 августа власти зафиксировали падение семи артиллерийских снарядов и четырех снарядов реактивной системы залпового огня «Град». «Пострадавших нет. На одной из улиц произошел обрыв линии электропередачи», — написал Гладков.

Кроме того, зафиксированы прилеты семи артиллерийских снарядов на территорию пропускного пункта «Шебекино». Пострадавших и разрушений нет.

17 августа Гладков сообщал, что над селом Никольское в Шебекинском городском округе был сбит беспилотник. По его словам, дрон был уничтожен средствами противовоздушной обороны. Информация о пострадавших не поступала.