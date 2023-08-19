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01:44, 19 августа 2023Мир

В Германии рассказали о провальной политике Запада

Обозреватель Bild Репке: стремление победить Россию доставило Западу проблемы

Фото: Sebastian Kahnert / dpa / Global Look Press

Стремление победить Россию доставило Западу проблемы. Об этом написал военные обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Репке в своем Twitter.

«Украинская армия никогда не была способна вытеснить Россию с юга и востока страны. В то же время западное правительство и власть в Киеве предполагали, что Россию можно победить», — подчеркнул журналист.

По его словам, у Запада в связи с этим есть большие проблемы.

Ранее обозреватель Politico Джейми Деттмер заявил, что надежды западных стран на успешное контрнаступление Вооруженных сил Украины не оправдались в том числе из-за избыточно высоких ожиданий партнеров Киева и «ошибочного оптимизма» самих властей Украины.

Колумнист также назвал возможную причину провала высоких ожиданий Киева: по мнению Деттмера, Киев не понимал, «что российская армия быстро учится на собственных ошибках и корректирует курс».

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    Марина Совина
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