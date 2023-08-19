Скрипка Страдивари, сокровища Эрмитажа и бриллианты дочери Брежнева. Кто стоит за самыми дерзкими кражами СССР и России?

В Санкт-Петербурге начался судебный процесс над известным вором-рецидивистом Яковом Субботой — его будут судить за бандитизм и разбой.

Суббота был видной фигурой преступного мира лихих 1990-х: он прославился тем, что в 1996 году смог украсть из Государственного музея музыкальной культуры имени М.И. Глинки скрипку Страдивари. А два года спустя вор умудрился похитить из Государственной исторической библиотеки гравюры, рукописи и журналы XIV — XIX веков общей стоимостью около 400 тысяч долларов.

Между тем в отечественной криминальной истории, помимо похождений Якова Субботы, были и другие не менее яркие и скандальные похищения, о которых узнала вся страна даже без широкой огласки в СМИ. «Лента.ру» вспомнила самые громкие кражи в истории СССР и России.

1965 год. «Святой Лука» из Пушкинского музея

9 марта 1965 года сотрудники столичного Пушкинского музея, пришедшие на работу, с ужасом обнаружили, что из экспозиции пропала картина фламандского художника Франса Халса «Святой Лука». Это полотно привезли из Одессы в Москву на выставку западноевропейской живописи.

Расследование этого дела взяла под личный контроль министр культуры Екатерина Фурцева: всего за месяц до этого во время визита в парижский Лувр она утверждала, что в Советском Союзе картины не воруют. Поскольку вор не тронул более ценные картины, сыщики посчитали, что «Святого Луку» украли по заказу какого-то поклонника фламандцев.

Картина фламандского художника Франса Халса «Святой Лука» Фото: shakko / Wikimedia

Но на этом выводе следствие забуксовало: не принесла результатов и проверка подпольного рынка скупщиков и антикваров. Помог случай.

В августе 1965 года у магазина грампластинок «Мелодия» к водителю посольства ФРГ, который на деле был тайным сотрудником КГБ, обратился незнакомец.

Он предложил водителю купить у него «картину уровня Рембрандта» за 100 тысяч долларов. Чекист не растерялся: он договорился с незнакомцем о встрече, а сам поспешил рассказать обо всем своему руководству. Под видом покупателя на сделку отправился сотрудник Внешторга, за которым наблюдали сотрудники КГБ.

В итоге продавца задержали с поличным: им оказался 27-летний сотрудник реставрационных мастерских Пушкинского музея Валерий Волков

После кражи картины он спрятал ее у своей возлюбленной Изольды, которая жила на Арбате. Волков получил девять лет лишения свободы и выплатил около 90 рублей, которые пошли на реставрацию полотна. А в конце 60-х по мотивам этой истории в СССР сняли фильм «Возвращение "Святого Луки"».

1968-1996 годы. Ключ от Иерусалима и скрипка Страдивари

Громкие кражи не раз становились сюжетами советских фильмов. Так, картина «Визит к минотавру» снималась по одноименному роману братьев Вайнеров, сюжет которого основывался на событиях 1968 года. 27 октября на дело пошли воронежский вор-домушник Борис Никонов, его брат Сергей и его приятель Николай Лавров.

Втроем они обнесли московскую квартиру популярного советского скрипача Давида Ойстраха. При этом воры знали, что квартира находится под охраной, поэтому Никонов ударами по двери дважды активировал сигнализацию.

Оба раза на место выезжал наряд милиции, который возвращался в отделение ни с чем

Когда сигнализация подала тревожный сигнал в третий раз, дежурный решил, что она сломалась, и просто отключил ее, чем и воспользовались воры. Мастерски вскрыв замки, они проникли в квартиру скрипача. Их добычей помимо 120 тысяч долларов стали уникальные вещи.

Среди них был золотой портсигар с бриллиантами, который Ойстраху подарил президент Турции, шахматная доска с фигурами из золота и серебра от королевы Бельгии, а также символический золотой ключ от ворот Иерусалима, который скрипачу подарили в Израиле.

Давид Ойстрах Фото: Михаил Озерский / РИА Новости

Домушники также похитили дорогую звукозаписывающую технику, но умудрились упустить самую ценную вещь в квартире — старинную скрипку знаменитого мастера Антонио Страдивари: они просто не догадались о том, сколько за нее можно выручить. Максимальная стоимость скрипок работы Страдивари превышает 15 миллионов долларов.

При этом Сергей Никонов случайно обронил на месте кражи эспандер, на котором была написана его фамилия. В итоге в середине января 1969 года троицу воров арестовали и позже приговорили к реальным срокам лишения свободы.

Любопытно, что в 1996 году скрипка Страдивари, которая принадлежала Давиду Ойстраху, все-таки была похищена

Вор Яков Суббота украл ее из музея имени Глинки, куда уникальный музыкальный инструмент попал уже после смерти скрипача. Субботу и его подельника задержали лишь три года спустя, а вскоре после этого нашлась и скрипка. Как оказалось, все это время она хранилась в заброшенном доме в Абхазии.

1974-1982 годы. Охота на вора-призрака

В 1974 году в Тульской и Липецкой областях началась серия дерзких краж — неуловимый медвежатник ловко обчищал колхозные и совхозные кассы. Он проникал туда самыми невероятными способами: например, чтобы попасть в помещение сберкассы в Липках, злоумышленник прокопал подземный ход длиной 50 метров.

Всего за три года загадочный вор при помощи портативного газового резака вскрыл 20 сейфов, полных денег. В октябре 1977 года преступления внезапно прекратились, но в 1978 году начались вновь.

На этот раз под прицелом медвежатника оказались универмаги и магазины Рязанской, Тамбовской и Курской областей

Оттуда он похищал меховые изделия, аудио- и видеотехнику, а также импортную одежду и обувь. Заодно вор заглянул в библиотеку города Скопина, откуда вынес наиболее ценные книги, а также в кабинет главврача ветклиники в Лебедяни — тот лишился коллекции иностранных грампластинок.

Несмотря на все старания милиционеров, поймать злоумышленника не удавалось — он был очень осторожен. Уходя с места очередного преступления, медвежатник сыпал на пол смесь молотого перца с махоркой, чтобы служебные собаки не взяли его след.

Между собой оперативники прозвали неуловимого преступника вором-призраком

Но однажды злоумышленник все-таки допустил ошибку, стоившую ему свободы. 8 марта 1982 года, обнося универмаг поселка Крапивна в Тульской области, он бросил на месте преступления свое старое пальто, а взамен взял новое. В подкладке пальто сыщики нашли наряд на ремонт радиоточки, который случайно завалился туда через дыру в кармане.

Благодаря этому документу удалось вычислить преступника — им оказался связист железной дороги города Узловая Вячеслав Съедин. Его задержали с поличным при попытке кражи из отделения ДОСААФ города Скопина. Суд приговорил Съедина к 15 годам лишения свободы.

Вячеслав Съедин Фото: из материалов уголовного дела

1981 год. Бриллианты дочери Брежнева

28 июля 1981 года в подмосковной усадьбе Архангельское проходила закрытая вечеринка, на которой собрался весь столичный бомонд. Среди гостей была Галина Брежнева — дочь генерального секретаря Леонида Брежнева. Она славилась своей любовью к бриллиантам и в тот вечер надела уникальную брошь.

Это украшение Брежнева, пользуясь своим положением, одолжила в Алмазном фонде Гохрана СССР. Некоторое время спустя после начала вечеринки Галина с ужасом обнаружила, что брошь исчезла.

Вскоре выяснилось, что украшения пропали и у других известных гостей. Стало ясно: среди них затесался вор

Вычислить его быстро смог вор в законе Николай Резунов, известный в криминальных кругах как Коля Босяк, — он был одним из приглашенных гостей на этом закрытом мероприятии. Резунов понял, что гостей вечеринки обчистил 19-летний Андрей Курдяев — любовник Инги Соловей, 18-летней дочери высокопоставленного сотрудника Госплана СССР.

Курдяев был сыном циркового артиста и некоторое время находился под опекой Лени Смыка — знаменитого карманника из Киева, который обучил молодого человека всем тонкостям ремесла. Вор в законе Резунов отвел Курдяева в сторону и попытался пристыдить, за что поплатился жизнью — вор пустил в ход нож и исчез с вечеринки.

Андрей Курдяев Кадр: НТВ

При этом он даже не попытался залечь на дно и продолжил встречаться со своей возлюбленной Соловей. На свидания Курдяев для конспирации приходил под видом девушки — красился, надевал парик и женскую одежду. Однако его все равно вычислили. При задержании он сопротивлялся и ранил ножом одного из оперативников.

На следствии он признался во всех преступлениях, кроме кражи броши с бриллиантами у дочери Брежнева, — уникальное украшение исчезло без следа. А Курдяев, не дождавшись суда, свел счеты с жизнью в камере СИЗО «Бутырка».

1980 год. Сокровища укротительницы львов

В 80-е годы Ирину Бугримову знал весь Советский Союз — она была первой в истории страны укротительницей львов. У дрессировщицы, зарплата которой составляла тысячу рублей в месяц — по тем временам огромные деньги, хранились бриллианты и коллекция дорогих украшений, часть из которых ей досталась по наследству от родственников-дворян.

Среди прочего в коллекции были редкие серьги, брошь с агатом и бриллиантами, золотые колье и перстень с бирюзой работы мастеров XVIII века. Все это богатство было в квартире Бугримовой — она жила в элитном доме на Котельнической набережной (Таганский район Москвы).

Ирина Бугримова Фото: Устинов / РИА Новости

30 декабря 1980 года, перед главным зимним праздником, хозяйки не было дома. Около 21 часа в ее подъезд вошли двое молодых людей с тортом и елкой в руках. Они сказали консьержке, что хотят оставить Бугримовой подарок, и поднялись на седьмой этаж. Там они вскрыли дверь в квартиру дрессировщицы.

Воры забрали все драгоценности, итальянский кожаный плащ, столовое золото, японский магнитофон и фотоаппарат. Затем они поужинали индейкой и вином из холодильника хозяйки, а после покинули ее дом через черный ход.

Одним из подозреваемых по делу об этой краже стал певец Борис Буряце — любовник Галины Брежневой, дочери генсека

Это случилось после того, как в аэропорту Шереметьево задержали приятеля Буряце, при котором нашли три бриллианта Бугримовой. Певец в итоге оказался непричастен к краже, но после обыска в его доме, где хранилось много шуб и ювелирных украшений, мужчину обвинили в спекуляции и осудили на семь лет.

А настоящим организатором кражи оказался бывший шофер Бугримовой Николай, который решил отомстить дрессировщице за увольнение. Исполнителями преступления стали знакомые водителя — братья Разимовы. Всех троих задержали и, несмотря на мольбы о прощении, приговорили к большим срокам лишения свободы.

1990-2005 годы. Сокровища Эрмитажа

Внутренняя проверка, проведенная в Эрмитаже в июле-августе 2005 года, выявила шокирующие факты: из отдела русского искусства музея пропал 221 экспонат. Среди исчезнувших сокровищ были иконы и ювелирные изделия XVIII-XX веков, включая золотые часы первой половины XIX века и два серебряных потира с позолотой 1779 и 1784 годов.

Кроме того, пропали драгоценности, принадлежавшие семье последнего русского императора Николая II. Общий вес пропавших экспонатов составлял около 70 килограммов, а ущерб, нанесенный музею, по самым скромным оценкам насчитывал 130 миллионов рублей.

Я до сих пор не понимаю, как это произошло. Это удар в спину Эрмитажу и всему музейному сообществу Михаил Пиотровский директор Эрмитажа

Выйти на след преступников следователям помогла случайность: когда в Эрмитаже из-за кражи века начались тотальные проверки, прямо на своем рабочем месте от сердечного приступа умерла хранительница музейного серебра и эмалей Лариса Завадская. Сыщики стали проверять ее семью — и не ошиблись.

Здание Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Как оказалось, Завадская в течение 15 лет, год за годом, выносила из музея экспонаты, а ее супруг Николай сбывал эти ценности антикварам. Сам Завадский утверждал, что к пропаже уникальных ценностей, таких как серебряные потиры, его жена отношения не имела, а выносила сравнительно простые экспонаты.

После того как список похищенного был опубликован, московские и питерские антиквары вернули Эрмитажу 50 экспонатов

Позже, в 2010 году, на одном из интернет-аукционов в США нашелся серебряный медальон XVIII века с изображением Петра I, который также был возвращен в Россию. Остальные ценности найти пока не удалось. Николай Завадский был приговорен судом к пяти годам лишения свободы, из которых отсидел лишь два с половиной, а затем вышел по УДО.

2013 год. Московские Бонни и Клайд

В ночь на 1 июня 2013 года на юго-западе Москвы было совершено одно из самых необычных хищений из банка за последние годы. Отделение Сбербанка на улице Миклухо-Маклая обчистил 28-летний житель Марьино Андрей Калмыков. За четыре года до этого женатый Калмыков закрутил роман со старшим специалистом банка Алиной Милковой.

По версии следствия, Милкова отдала возлюбленному ключи от отделения и снабдила его кодом для отключения сигнализации. Калмыков на суде заявил, что тайно подсмотрел пароли и код, который девушке прислали в СМС коллеги, а ключи украл из бардачка машины Алины. На преступление он пошел через два месяца после увольнения Милковой из отделения.

Кадр с места кражи из отделения банка на улице Миклухо-Маклая Кадр: Первый канал

В ночь кражи Калмыков оставил любовницу дожидаться его в сквере неподалеку от банка, а сам отправился на дело. Ему понадобилось всего 13 минут, чтобы вынести из отделения мешок с 32 миллионами рублей в разной валюте — евро, иенах и фунтах стерлингов.

Калмыкова задержали спустя три недели — следователи быстро вычислили, что к коду, при помощи которого была отключена сигнализация, имела доступ Милкова. Выяснилось, что Андрей успел потратить 200 тысяч рублей, в том числе на два iPhone — для жены и Алины. Остальные деньги он хранил у себя дома.

Адвокат Милковой пытался доказать, что девушка была лишь марионеткой в руках настоящего преступника, но суд его доводам не внял: Алина получила пять лет лишения свободы, а Калмыков — на год больше.

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