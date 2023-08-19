МИД раскрыл отношение ОДКБ к вниманию Запада

Глава МИД РФ Лавров: в ОДКБ критически подходят к возросшему вниманию Запада

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью журналу «Международная жизнь» заявил, что союзники Москвы по Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) критически подходят к возросшему в последнее время вниманию Запада.

По его словам, в ОДКБ не допустят своего вовлечения в планы, которые направлены на эскалацию военно-политической напряженности. Он подчеркнул, что партнеры России по ЕАЭС и ОДКБ «испытывают колоссальный нажим со стороны недружественных государств». Министр отметил, что чиновники из западных стран «угрозами и шантажом [пытаются] заставить наших союзников отказаться от абсолютно законного сотрудничества с Россией».

Ранее Лавров заявил, то Соединенные Штаты, НАТО и Европейский союз и прочие страны Запада провоцируют конфликт между ядерными державами тем, что поставляют оружие Украине. По словам главы ведомства, Запад провоцирует «бесконтрольное расползание оружия по всему миру» из-за чего повышается угроза «прямого военного столкновения ядерных держав».