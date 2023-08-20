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03:57, 20 августа 2023Наука и техника

В РАН объяснили отсутствие на снимках «Луны-25» следов американцев на Луне

Орбита «Луны-25» не дает сфотографировать посадочные модули «Аполлонов» США

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Орбита, на которой находится российская автоматическая межпланетная станция (АМС) «Луна-25», не позволяет сделать фотографии посадочных модулей космических кораблей США «Аполлон», которые подтвердили бы высадку астронавтов на спутник Земли. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт, пишет РИА Новости.

Он объяснил отсутствие на снимках «Луны-25» следов американцев на Луне. По его словам, российская сторона могла бы подобрать орбиту и сделать снимки. «Но, естественно, орбита была выбрана не таким образом, а чтобы сесть куда нужно, это была главная задача. А в принципе, это возможно», — подчеркнул он.

Эксперт уточнил, что орбита аппарата не дает сфотографировать посадочные модули «Аполлонов» США, но в целом «это не сверхзадача».

Ранее стало известно, что «Луна-25» успешно вышла на орбиту естественного спутника Земли.

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    Марина Совина
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