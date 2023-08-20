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06:11, 20 августа 2023Россия

Пассажир пытался пронести гранату на борт самолета во Владивостоке

Пассажир рейса из Владивостока пытался пронести гранату Ф-1 на борт самолета

Фото: Globallookpress.com

Пассажир авиарейса ВладивостокПетропавловск-Камчатский пытался пронести гранату на борт самолета. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, мужчину, который хотел пройти на борт воздушного судна с гранатой Ф-1, задержали при входе в аэропорт. «Вылететь из Владивостока он не успел, потому что досмотровый контроль и полицейские сработали оперативно», — подчеркнул источник. По факту случившегося проводится проверка.

Источник указал, что гранату отправили на исследование, а нарушителя передали военным.

Ранее в аэропорту Мельбурна пенсионер попытался пронести в самолет героин и попался полиции. Во время проверки в австралийском аэропорту сканеры выявили в его багаже белое вещество.

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    Марина Совина
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