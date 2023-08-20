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06:34, 20 августа 2023Наука и техника

Объяснен механизм формирования деменции при ВИЧ

Nature Communications: выявлен механизм формирования деменции при ВИЧ

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Ученые из Северо-Западного медицинского университета (США) объяснили механизм формирования деменции при ВИЧ. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Известно, что вирус иммунодефицита человека первого типа может вызывать не только синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД), но и способен проникать в центральную нервную систему примерно у 80 процентов инфицированных, что приводит к нейродегенеративным состояниям. Это происходит из-за повреждения макрофагов и микроглии, однако точные пути выявить до сих пор не удавалось.

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Теперь специалисты выяснили, что вирус обрабатывает белок-предшественник амилоида (APP) с помощью изменений в мультивезикулярных тельцах (MVP), которые также необходимы для репликации ВИЧ первого типа. В здоровом организме APP отправляет MVP в лизосомы — органеллы, удаляющие клеточные отходы. Это очищает амилоиды и подавляет репликацию ВИЧ. Однако вирус нарушает транспортировку MVB из лизосом в экзоцитарные пути, которые поддерживают его размножение, а также увеличивают секрецию бета-амилоида, ассоциированного с деменцией.

Затем команда протестировала применение клинически одобренного ингибитора пути APP. Эксперимент показал, что препарат успешно блокирует доступ ВИЧ к MVB, тем самым подавляя репликацию вируса в микроглии и макрофагах. Другими словами, при использовании блокатора ученые могут предотвратить ВИЧ-ассоциированные нейрокогнитивные расстройства.

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    Елена Апазиди
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