Брифинг Белого дома прервали из-за журналистки

Белый дом прервал брифинг для СМИ после обморока журналистки

Во время брифинга в Белом доме одна из журналисток упала в обморок, пишет РИА Новости.

Отмечается, что после этого мероприятие было приостановлено, но вскоре возобновилось. Причина недомогания журналистки неизвестна, но, как полагает пресс-секретарь ведомства Карин Жан-Пьер, ей могло стать плохо из-за рекордной жары, пришедшей в Вашингтон.

Ранее американский метеоролог Джон Бараник предупреждал о рекордной жаре в США. По его прогнозам, этим летом центр страны затянет «большая лужа горячего воздуха». Синоптик также предрек скорое наступление природного феномена Ла-Нинья. Он указал, что явление, характеризующаяся аномальным понижением температуры вод Тихого океана, начнется осенью.