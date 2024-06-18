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21:52, 18 июня 2024Мир

Брифинг Белого дома прервали из-за журналистки

Белый дом прервал брифинг для СМИ после обморока журналистки

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Во время брифинга в Белом доме одна из журналисток упала в обморок, пишет РИА Новости.

Отмечается, что после этого мероприятие было приостановлено, но вскоре возобновилось. Причина недомогания журналистки неизвестна, но, как полагает пресс-секретарь ведомства Карин Жан-Пьер, ей могло стать плохо из-за рекордной жары, пришедшей в Вашингтон.

Ранее американский метеоролог Джон Бараник предупреждал о рекордной жаре в США. По его прогнозам, этим летом центр страны затянет «большая лужа горячего воздуха». Синоптик также предрек скорое наступление природного феномена Ла-Нинья. Он указал, что явление, характеризующаяся аномальным понижением температуры вод Тихого океана, начнется осенью.

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      Марина Совина
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