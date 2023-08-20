В Госдуме отреагировали на идею запрета видеоигр

Депутат Горелкин раскритиковал идею государственного запрета видеоигр

Депутат Госдумы Антон Горелкин отреагировал на идею главы Совета по правам человека при президенте России Валерия Фадеева о государственном запрете видеоигр в случае, если «в сценарий закладываются дурные идеи». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Горелкин раскритиковал предложение, отметив, что запреты в данном случае не работают. «Вместо этого нужно разрабатывать прозрачную систему возрастного рейтинга игровой продукции», — пояснил он.

Ранее президент России Владимир Путин назвал предназначение видеоигр. По его словам, компьютерные игры должны помогать человеку развиваться, воспитывать в людях общечеловеческие ценности и не квасной патриотизм. При это глава государства подчеркнул, что видеоигры должны быть на стыке искусства и образования.