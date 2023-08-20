Полковник сравнил F-16 и российские самолеты

Полковник Литовкин: F-16 уступают российским самолетам по характеристикам

Полковник в отставке Виктор Литовкин сравнил истребители F-16 и российские самолеты в беседе с RT. По его мнению, иностранные самолеты значительно уступают отечественным по характеристикам.

«Наши самолеты могут на месте практически крутиться в воздухе не для того, чтобы восхищать зрителей на авиашоу, а для того, чтобы уходить от ракет, которые направляют в их сторону. F-16 не может этого сделать — он, для того чтобы развернуться, должен полнеба прочертить», — пояснил Литовкин. По его словам, судьба F-16 будет незавидной, когда в небе над Украиной будет «тотальное господство» российских самолетов.

Ранее Дания и Нидерланды согласились поставить Киеву 19 самолетов-истребителей F-16. Это будет сделано после завершения тренировок украинских летчиков и подготовки властями Украины специальных разрешений, инфраструктуры и логистических цепочек для транспортировки истребителей.