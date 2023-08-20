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02:38, 20 августа 2023Мир

В США назвали поставляемую Украине технику «стопроцентным мусором»

Экс-разведчик США Риттер назвал поставляемую Украине технику мусором

Фото: Gleb Garanich / Reuters

США поставляют Вооруженным силам Украины (ВСУ) военную технику, которая хуже старой советской. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, назвав это вооружение мусором.

«Мусор. Стопроцентный мусор. И мы это знаем, мы это признали», — оценил качество техники Риттер.

По его словам, США поставляют Украине старые танки и не предоставляют средства для их модернизации, что, как считает Риттер, лишь вредит украинским военным.

Как считает экс-разведчик, было бы лучше поставлять Киеву старую модернизированную советскую технику, которой ВСУ умеют пользоваться, поскольку украинские военные не знают, как использовать новую технику и неправильно ее применяют.

14 августа Госдеп США объявил о выделении новой военной помощи Украине на 200 миллионов долларов. В рамках этой помощи Вашингтон передаст Киеву боеприпасы для систем противовоздушной обороны (ПВО), в том числе для комплексов Patriot.

После этого госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Конгресс США незамедлительно одобрить запрос американского президента Джо Байдена и выделить 24 миллиарда долларов на дополнительную помощь Украине.

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    Марина Совина
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