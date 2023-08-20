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17:20, 20 августа 2023Культура

Стало известно о самочувствии Лады Дэнс во время выступления после ДТП

Пудовкин сообщил о не самом лучшем самочувствии Лады Дэнс во время выступления

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Директор российской певицы Лады Дэнс (настоящее имя — Лада Волкова) Сергей Пудовкин рассказал о самочувствии артистки во время ее первого выступления после аварии. Его цитирует ТАСС.

«Не самое лучшее самочувствие, но будем исправлять», — заявил Пудовкин. Он также добавил, что выступление артистки длилось 20 минут.

Ранее сообщалось, что Лада Дэнс впервые после ДТП вышла на сцену — она приняла участие в концерте в честь дня города в Нижнем Новгороде. Рядом с исполнительницей во время выступления находились врачи.

Лада Дэнс попала в ДТП 5 августа. Авария произошла на 52-м километре Симферопольского шоссе в Подольске. После инцидента певица не могла передвигаться самостоятельно — в машину скорой помощи ее перенесли на каталке, после чего доставили в больницу.

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    Варвара Кошечкина
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