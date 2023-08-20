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18:15, 20 августа 2023Бывший СССР

Посол Израиля ответил на угрозы Украины закрыть Умань для паломников

Посол Бродский: Израиль за год отказал во въезде 2,5 тыс. украинцев из 47 тыс.

Фото: Игорь Маслов / РИА Новости

Посол Израиля на Украине Михаил Бродский заявил в ответ на угрозы закрыть город Умань для паломников, что власти его страны отказали во въезде только 5,4 процента из общего числа желающих пересечь границу. Об этом сообщает ТАСС.

Бродский заявил, что с начала года из 47 тысяч украинских граждан, пытавшихся въехать в Израиль, было отказано только двум с половиной тысячам. Дипломат отметил, что в большинстве случаев речь шла о борьбе с попытками нелегального трудоустройства на израильской территории.

Заявление было сделано в ответ на сообщение посольства Украине в Израиле, в котором говорилось: «Если депортации украинцев из Израиля не прекратятся, въезд израильтян в Умань будет запрещен. Украина приостановит действие соглашения об отмене виз с Израилем». В Умани Черкасской области Украины похоронен основатель брацлавского хасидизма рабби Нахмана из Брацлава. Каждый год туда приезжают десятки тысяч паломников-иудеев.

В апреле сообщалось, что власти Швейцарии лишили защитного статуса S более 10 тысяч граждан Украины. При этом секретариат по миграции ожидает в 2023 году получить от 20 000 до 23 000 заявок на получение статуса S.

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    Никита Савин
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