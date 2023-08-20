Губернатор раскрыл подробности срабатывания системы ПВО в Белгородской области

Белгородский губернатор Гладков: ПВО сбила 12 воздушных целей

Сработавшая над Белгородом и Белгородским районом система противовоздушной обороны (ПВО) сбила 12 воздушных целей на подлете к городу. Подробности атаки украинских беспилотников раскрыл губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Гладков добавил, что оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что средства ПВО сбили два беспилотника Вооруженных сил Украины над Белгородской областью. Попытка атаки велась двумя беспилотниками самолетного типа. Пострадавших нет, разрушения не зафиксированы.