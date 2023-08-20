Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:17, 20 августа 2023Россия

В российском регионе прошли военно-мобилизационные учения

В Брянской области прошли военно-мобилизационные учения с участием депутатов

Фото: РИА Новости

В российском регионе прошли военно-мобилизационные учения, в которых приняли участие государственные служащие и депутаты. Об этом пишет РИА Новости.

Двухдневные летние сборы прошли в Брянской области. По словам губернатора Александра Богомаза, учения проводят в обстановке, приближенной к боевой. «От каждого из нас, от руководителей муниципального и регионального уровня, требуются выдержка, мужество, принятие правильных и быстрых решений в рамках своих полномочий по обеспечению безопасности жителей нашего региона», — подчеркнул он.

Учения проходили на войсковом стрельбище, на автодроме. Также были оборудованы специальные пункты, где велась подготовка по связи и тактической медицине. Отмечается, что участники сбора получили необходимые навыки.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины обстреляли Брянскую область. В результате атаки в селе Петрова Гута Климовского района были повреждены три жилых дома.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    «Роскосмос» заявил о крушении «Луны-25»

    Химический концерн пострадал при обстреле города Горловка

    Автор песен Кетти Перри пропала без вести в США

    В российском регионе прошли военно-мобилизационные учения

    Минобороны России показало кадры уничтожения украинской бронетехники

    В России назвали цель атак ВСУ с помощью беспилотников

    Венгрия заявила о возможной глобальной конфронтации из-за конфликта на Украине

    На Украине демонтировали памятник биологу Мичурину

    Неожиданная находка принесла мужчине крупный выигрыш в лотерею

    Пожар на складе Ozon в Подмосковье локализовали

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости