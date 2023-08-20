В Брянской области прошли военно-мобилизационные учения с участием депутатов

В российском регионе прошли военно-мобилизационные учения, в которых приняли участие государственные служащие и депутаты. Об этом пишет РИА Новости.

Двухдневные летние сборы прошли в Брянской области. По словам губернатора Александра Богомаза, учения проводят в обстановке, приближенной к боевой. «От каждого из нас, от руководителей муниципального и регионального уровня, требуются выдержка, мужество, принятие правильных и быстрых решений в рамках своих полномочий по обеспечению безопасности жителей нашего региона», — подчеркнул он.

Учения проходили на войсковом стрельбище, на автодроме. Также были оборудованы специальные пункты, где велась подготовка по связи и тактической медицине. Отмечается, что участники сбора получили необходимые навыки.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины обстреляли Брянскую область. В результате атаки в селе Петрова Гута Климовского района были повреждены три жилых дома.