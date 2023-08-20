Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:09, 20 августа 2023Бывший СССР

Украина пригрозила закрыть Умань для паломников из Израиля

Киев закроет Умань для паломников, если Израиль продолжит депортации украинцев
СюжетУкраинские беженцы

Фото: Игорь Маслов / РИА Новости

Посольство Украины в Израиле пригрозило закрыть город Умань для еврейских паломников, если израильское правительство продолжит отказывать гражданам во въезде в страну. Соответствующее предупреждение опубликовано на странице дипмиссии в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

В посольстве напомнили о возможности приостановить действие упрощенного визового режима с Израилем. «Если депортации украинцев из Израиля не прекратятся, въезд израильтян в Умань будет запрещен. Украина приостановит действие соглашения об отмене виз с Израилем», — сказано в сообщении.

Отмечается, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заслушал отчеты спецслужб о проблемах, с которыми сталкиваются беженцы при въезде в другие страны. Он подчеркнул, что права граждан должны быть гарантированы. Украинский посол в Израиле Евгений Корнийчук уточнил, что слова главы государства в первую очередь направлены в адрес израильского правительства.

«Мы прекратим наши двусторонние безвизовые соглашения, как это предусмотрено статьей 7 межправительственного соглашения. Этот вариант находится на столе нашего правительства», — подчеркнул Корнийчук.

Ранее США продлили защитный статус беженца (S) для украинских беженцев на 18 месяцев, до 19 апреля 2025 года.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Экс-аналитик ЦРУ высмеял план Украины начать новое контрнаступление

    Шольц отказался прямо отвечать на вопрос о вторжении Запада в Нигер

    Пожар на складе Ozon в Подмосковье ликвидировали

    Хавбек сборной России забил дебютный гол за французский клуб

    Стало известно о самочувствии Лады Дэнс во время выступления после ДТП

    Названы плюсы интеграции искусственного интеллекта в городскую среду

    Украина пригрозила закрыть Умань для паломников из Израиля

    Потоп на проезжей части в Москве попал на видео

    Муж Бритни Спирс потребовал финансовой поддержки

    «Барселона» обратилась к ставшему самым титулованным футболистом мира Месси

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости