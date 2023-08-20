Украина пригрозила закрыть Умань для паломников из Израиля

Киев закроет Умань для паломников, если Израиль продолжит депортации украинцев

Посольство Украины в Израиле пригрозило закрыть город Умань для еврейских паломников, если израильское правительство продолжит отказывать гражданам во въезде в страну. Соответствующее предупреждение опубликовано на странице дипмиссии в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

В посольстве напомнили о возможности приостановить действие упрощенного визового режима с Израилем. «Если депортации украинцев из Израиля не прекратятся, въезд израильтян в Умань будет запрещен. Украина приостановит действие соглашения об отмене виз с Израилем», — сказано в сообщении.

Отмечается, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заслушал отчеты спецслужб о проблемах, с которыми сталкиваются беженцы при въезде в другие страны. Он подчеркнул, что права граждан должны быть гарантированы. Украинский посол в Израиле Евгений Корнийчук уточнил, что слова главы государства в первую очередь направлены в адрес израильского правительства.

«Мы прекратим наши двусторонние безвизовые соглашения, как это предусмотрено статьей 7 межправительственного соглашения. Этот вариант находится на столе нашего правительства», — подчеркнул Корнийчук.

Ранее США продлили защитный статус беженца (S) для украинских беженцев на 18 месяцев, до 19 апреля 2025 года.

