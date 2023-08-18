США продлили защитный статус S для беженцев с Украины на полтора года

Власти США продлили защитный статус S для беженцев с Украины до 2025 года

США продлили защитный статус беженца (S) для украинских беженцев на 18 месяцев, до 19 апреля 2025 года. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте Министерства внутренней безопасности США.

В ведомстве также отметили, что в течение этих полутора лет американские власти намерены облегчить процедуру получения этого статуса для граждан Украины, ставших американскими резидентами. Кроме того, в МВД подчеркнули готовность предоставить льготы для украинцев, получающих в США образование.

«Это позволит более чем 26 тысячам украинских граждан сохранить данный статус, а примерно 166,7 тысячи их сограждан — подать заявку на его получение», — подчеркнули в министерстве.

Ранее сообщалось, что власти Швейцарии лишили защитного статуса S более 10 тысяч граждан Украины. При этом секретариат по миграции ожидает в 2023 году получить от 20 000 до 23 000 заявок на получение статуса S.