Украина захотела отменить упрощенный визовый режим с Израилем

Украина может приостановить действие упрощенного визового режима с Израилем

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что украинские власти рассматривают приостановку упрощенного визового режима между странами. Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Украина может отменить действующее соглашение из-за якобы большого количества отказов ее гражданам в выдаче израильских разрешительных документов на въезд, пишет канал со ссылкой на дипломата.

Ранее сообщалось, что россиянам стали доступны туры в одну безвизовую страну Европы. Российский туроператор ПАКС начал продавать пакетные туры в Черногорию со стыковкой в Кувейте.