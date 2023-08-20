В США захотели ужесточить правила выделения помощи ВСУ

Politico: от Байдена могут потребовать ужесточить правила выделения помощи ВСУ

Республиканцы в американском Конгрессе, выступающие против выделения дополнительной помощи Киеву, могут потребовать создать специальный орган для контроля за финансированием Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Они отметили, что даже проукраински настроенные члены Республиканской партии не хотят поддерживать запрос американского лидера Джо Байдена о выделении новых ассигнований для Киева. «Республиканцы могут также потребовать создать контролирующий орган для отслеживания финансирования Украины для предотвращения коррупции», — подчеркивается в статье.

Республиканцы уверены, что Вашингтон «бросает деньги на конфликт, который может длиться годами». Поэтому они хотят ужесточить правила выделения помощи ВСУ, указано в статье.

Ранее стало известно, что запрос Байдена к Конгрессу о новых ассигнованиях для Украины превосходит обращение о финансировании для решения внутренних проблем Соединенных Штатов. Так, из 40 затребованных миллиардов долларов 24 предназначены Киеву.