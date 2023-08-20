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18:49, 20 августа 2023Ценности

Девушка впервые нарастила ресницы в салоне красоты и попала в больницу

Кадр: @GEMBETHAN / TikTok

Пользовательница сети Джем (фамилия неизвестна) с никнеймом gembethan впервые нарастила ресницы в салоне красоты и попала в больницу. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте.

Девушка рассказала, что решилась на данное преображение за день до вылета на Ибицу, где собиралась отдохнуть. При этом утром после процедуры она проснулась с покрасневшими глазами, но не придала этому значения.

Однако после прибытия на остров ситуация ухудшилась. Так, у юзерши, которая попыталась самостоятельно удалить приклеенные ресницы, возник сильный отек и расширились и налились кровью сосуды в склерах. «Я сейчас расплачусь. Я заплатила столько денег [за поездку] на Ибицу и не могу выйти из дома», — заявила автор видео.

Впоследствии девушке пришлось обратиться за медицинской помощью, заплатив 200 евро (примерно 20 тысяч рублей). Ей сделали укол и назначили принимать стероидные препараты от аллергии в течение недели.

В мае сообщалось, что невеста Карла Беллуччи из Хитчина, Англия, осталась с глазами разного размера из-за инъекций ботокса перед свадьбой. 41-летняя женщина рассказала, что пристрастилась к данному виду коррекции внешности в 26 лет и в сумме потратила на него около 17 тысяч фунтов стерлингов (примерно 1,7 миллиона рублей). При этом незадолго до бракосочетания две клиники предложили британке указанные услуги бесплатно.

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    Алина Гостева
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