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11:26, 21 августа 2023Путешествия

Россияне на неделю застряли в Армении из-за рейса и назвали ситуацию кошмаром

E1.RU: россияне застряли в Ереване на неделю из-за переноса авиарейса FlyOne

Фото: Leonid Faerberg / Globallookpress.com

Россияне, застрявшие в Армении на неделю из-за переноса авиарейса, назвали ситуацию кошмаром. Об этом пишет E1.RU.

Непредвиденная ситуация произошла с пассажирами рейса авиакомпании FlyOne, следовавшего из Еревана в Екатеринбург. Отмечается, что самолет должен был улететь в российский город еще 20 августа после полуночи.

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Сначала полет перенесли с 01:20 на 02:00, после на 03:50, затем на 08:00 и далее на 09:00. «Поспав и не увидев новых сообщений о переносе, мы поехали компанией из пяти человек в аэропорт к 7 утра». — рассказала одна из пассажирок.

По приезде в авиагавань россиянам сообщили, что 20 августа они, скорее всего, не вернутся на родину. «Надеясь на лучшее, мы снова уехали в гостиницу поспать, чтобы вернуться к 13:00, но, проснувшись, увидели сообщение об отмене рейса с переносом его с 20.08 на 27.08», — добавила девушка.

По словам пострадавших туристов, перевозчик пока не расселил их по отелям, а новые билеты в Екатеринбург через Москву стоят примерно 40 тысяч рублей.

«Это кошмар, — пожаловалась собеседница издания. — Многим пришлось тратить деньги на билеты, так как останавливаться в Армении на неделю — это еще минимум 70 тысяч рублей».

Ранее в августе летевший в Москву пассажирский лайнер резко сменил курс и сел в другом месте. Инцидент произошел с самолетом, следовавшим в российскую столицу из Екатеринбурга. Уточняется, что воздушное судно вынужденно приземлилось в Казани.

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    Фариза Бацазова
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