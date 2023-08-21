Бойцы «Азова» получили по 20 лет за обстрел жителей Мариуполя
Суд вынес приговор троим бойцам украинской бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) за обстрел мирных жителей Мариуполя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
По 20 лет колонии получили Андрей Клементович, Иван Мельникович и Артур Сивицкий, которые были признаны виновными в жестоком обращении с гражданским населением и покушении, совершенном организованной группой по мотивам политической и идеологической ненависти.
Следствие и суд установили, что они во время боевых действиях на территории Мариуполя препятствовали выходу из города людей по гуманитарным коридорам. В марте 2022 года «азовцы» остановили легковой автомобиль с двумя мужчинами и, заподозрив их в поддержке России, открыли по ним огонь. В результате обстрела им обоим удалось спастись.
Еще одного жителя Клементович ранил 3 апреля 2022 года.