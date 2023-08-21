Бойцы «Азова» получили по 20 лет за обстрел жителей Мариуполя

Суд дал по 20 лет колонии троим «азовцам» за обстрел жителей Мариуполя

Суд вынес приговор троим бойцам украинской бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) за обстрел мирных жителей Мариуполя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

По 20 лет колонии получили Андрей Клементович, Иван Мельникович и Артур Сивицкий, которые были признаны виновными в жестоком обращении с гражданским населением и покушении, совершенном организованной группой по мотивам политической и идеологической ненависти.

Следствие и суд установили, что они во время боевых действиях на территории Мариуполя препятствовали выходу из города людей по гуманитарным коридорам. В марте 2022 года «азовцы» остановили легковой автомобиль с двумя мужчинами и, заподозрив их в поддержке России, открыли по ним огонь. В результате обстрела им обоим удалось спастись.

Еще одного жителя Клементович ранил 3 апреля 2022 года.