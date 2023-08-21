В Запорожской области рассказали о глобальных проектах в экономике

Балицкий: в Запорожской области планируют глобальные проекты в экономике

Для развития Запорожской области местные власти планируют реализацию глобальных проектов в экономике. Об этом сообщил врио главы региона Евгений Балицкий в программе развития области, передает РИА Новости.

«Мы хотим реализовать глобальные инфраструктурные проекты, которые обеспечат Запорожскую область и соседние регионы постоянным притоком человеческого и финансового капитала, повысят качество жизни людей», — рассказал он.

Программа направлена на развитие ключевого сектора экономики области — аграрно-промышленного комплекса (АПК), а также растениеводства, животноводства и аквакультуры.

Кроме того, планируется строительство мукомольных и хлебозаводов, молочных заводов, предприятий сельхозтехники и рыбоперерабатывающих предприятий.

Балицкий отметил, что власти региона стремятся не только к продовольственной безопасности региона и страны, но также к выходу на новые рынки дружественных стран.

Ранее стало известно, что в Запорожской области для развития экономики применят успешный советский опыт на основе государственно-частного партнерства. «Баланс личного интереса и достойная жизнь для каждого», — говорится в программе развития.