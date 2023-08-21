В Запорожской области применят советский опыт в экономике

Балицкий: для развития Запорожской области применят лучшие советские практики

Власти Запорожской области применят успешный советский опыт для развития экономики региона. Об этом говорится в соответствующей программе развития области, передает РИА Новости.

По словам врио главы региона Евгения Балицкого, в основе решения находятся лучшие практики советского опыта, при которых экономика росла на 15 процентов в год, совмещенные с рыночной, предпринимательской моделью.

Модель развития региона рассчитана на ближайшие десять лет, и в ее основу заложено государственно-частное партнерство: «Баланс личного интереса и достойная жизнь для каждого», — говорится в программе.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о росте объемов жилищного строительства в стране. Он особенно отметил самоотверженную работу строителей в новых российских регионах — Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.