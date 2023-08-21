42-летний бывший «ангел» Victoria's Secret показала фото в бикини

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио показала фанатам фото в купальнике. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя манекенщица поделилась снимками, сделанными во время отдыха с детьми и друзьями на Ибице. На размещенных кадрах она предстала, плавая на лодке в бикини. Данный комплект состоял из красного топа с треугольными чашками и завязками на шее и оранжевых трусов. При этом бывший «ангел» Victoria's Secret дополнила образ солнцезащитными очками, широкополой соломенной шляпой и бусами.

Подписчики оценили внешний вид модели в комментариях. «Ты такая красивая», «Прелестная», «Чудесная женщина», — восхитились фанаты.

Ранее в августе американская модель и телезвезда Кендалл Дженнер снялась топлес для рекламы бренда Calvin Klein. 27-летняя манекенщица примерила классический костюм, состоящий из пиджака и брюк со стрелками. При этом она отказалась от бюстгальтера, частично продемонстрировав оголенную грудь.