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08:02, 21 августа 2023Ценности

42-летний бывший «ангел» Victoria's Secret показала фото в бикини

Фото: @alessandraambrosio

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио показала фанатам фото в купальнике. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя манекенщица поделилась снимками, сделанными во время отдыха с детьми и друзьями на Ибице. На размещенных кадрах она предстала, плавая на лодке в бикини. Данный комплект состоял из красного топа с треугольными чашками и завязками на шее и оранжевых трусов. При этом бывший «ангел» Victoria's Secret дополнила образ солнцезащитными очками, широкополой соломенной шляпой и бусами.

Подписчики оценили внешний вид модели в комментариях. «Ты такая красивая», «Прелестная», «Чудесная женщина», — восхитились фанаты.

Ранее в августе американская модель и телезвезда Кендалл Дженнер снялась топлес для рекламы бренда Calvin Klein. 27-летняя манекенщица примерила классический костюм, состоящий из пиджака и брюк со стрелками. При этом она отказалась от бюстгальтера, частично продемонстрировав оголенную грудь.

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    Карина Черных
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