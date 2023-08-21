Минобороны сообщило об уничтожении трех вагонов с боеприпасами ВСУ

Минобороны РФ: российские ракетчики уничтожили три вагона с боеприпасами ВСУ

Российские ракетчики нанесли удар по станции разгрузки Межевая на авдеевском направлении, уничтожив три вагона с боеприпасами украинской армии. Об этом сообщил глава пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев, передает РИА Новости.

Он добавил, что противник также лишился десяти транспортных средств подвоза и понес значительные потери в живой силе. Кроме того, как рассказал Астафьев, установками залпового огня «Торнадо-С» был нанесен удар по местам сосредоточения огневых средств и личного состава украинских военных в районе населенного пункта Новодмитровка.

Ранее стало известно о «перемалывании» российскими солдатами украинских войск около Работино Запорожской области. Сообщалось, что по позициям противника наносятся артиллерийские удары и удары фронтовой авиации, в том числе и бомбами ФАБ-500.