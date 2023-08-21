Диггер оценил имевшиеся у участников подземной экскурсии шансы выжить

Диггер Давыдов: у участников подземной экскурсии было 20 минут, чтобы спастись

У участников нелегальной подземной экскурсии имелось 15-20 минут, чтобы спастись. Такую оценку дал московский диггер Даниил Давыдов, его слова приводит РИА Новости.

По словам опытного исследователя коллекторов и катакомб, в сильном потоке воды у экскурсантов не было бы шансов выжить, однако они могли успеть выйти на поверхность или переждать повышение уровня воды в укрытии.

«Если бы проводник увидел заранее, что начинает поступать вода, все равно всегда есть 15-20 минут для того, чтобы выйти на поверхность. Это можно сделать не везде, но такие точки есть», — заявил он.

Также Давыдов рассказал, что вместе с коллегами отправлялся в известные ему точки, где пропавшие экскурсанты могли бы спрятаться, но никого не нашел там.

Группа диггеров отправилась на экскурсию по подземным коллекторам Москвы 20 августа. В этот день на столицу обрушился мощный ливень, из-за которого уровень воды в городских коммуникациях резко вырос, что сделало мероприятие небезопасным для участников. После экскурсии четырех человек обнаружили без признаков жизни.