Россияне пожаловались на плохие съемные квартиры

«Росгосстрах»: 50% россиян считают, что найти хорошую съемную квартиру тяжело

Половина россиян считают, что найти хорошую съемную квартиру или дом тяжело. Арендаторы пожаловались на плохое жилье в опросе страховой компании «Росгосстрах», результаты которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

Исследование показало, что 63 процента россиян хотя бы раз в жизни снимали жилье, а 25 процентов из них до сих пор арендуют недвижимость. 58 процентов снимают однокомнатную квартиру, 24 процента — двух- или трехкомнатную, 12 процентов — таунхаус или загородный дом, еще 6 процентов — студию.

50 процентов заявили, что найти приличную квартиру для аренды сейчас очень трудно. Треть считают, что сделать это возможно, если потратить время, А 17 процентов — что на рынке много неплохих предложений. При выборе объекта для аренды 33 процента в первую очередь обращают внимание на стоимость, 25 процентов — на расположение, 24 процента — на удаленность от работы или учебы. Для 23 процентов важнее всего хороший ремонт, для 21 процента — транспортная инфраструктура.

Большинство (57 процентов) предпочитают аренду покупке жилья из-за нежелания привязывать себя к одному месту, 13 процентов вынуждены снимать недвижимость из-за частых переездов по работе, а у 10 процентов не хватает денег на собственную квартиру. 9 процентов имеют свою жилье, но сдают его, еще 9 процентов не хотят брать ипотеку. При этом 64 процента опрошенных считают ипотеку выгоднее аренды.

Ранее россиянам назвали срок снижения цен на аренду квартир. Эксперт по недвижимости Олег Бендриков считает, что съемное жилье подешевеет в декабре 2023 года.